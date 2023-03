Rifondazione Russo presidente

Cambio al vertice nella segreteria del Circolo di Rifondazione Comunista "Raniero Amarugi" di Santa Fiora. Aldo Di Benedetto lascia il posto a Dario Russo. Gli iscritti ringraziano il segretario uscente, che comunque rimane negli organismi dirigenti, per quanto fatto in questi anni. "Il circolo Raniero Amarugi – dicono i suoi rappresentanti – è una realtà viva e vegeta, sul territorio fa politica, contribuisce ad arricchire il dibattito politico locale con le proprie idee e posizioni. Lette e seguite da molti lettori sono ad esempio le pagine di "Rosso di Sera", il periodico del partito che arriva via posta e che si può trovare anche in formato cartaceo". "Vorremmo ampliare Rosso di Sera anche agli altri territori dell’Amiata – dice il neo segretario – è uno strumento che crea dibattito e che nel tempo ha affrontato molte tematiche".