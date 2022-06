Rifondazione incontra la Rsu di Venator

Due gli incontri alla Venator di Scarlino con una delegazione di Rifondazione Comunista della Toscana. Il primo si è svolto con le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), mentre il secondo ci ha visto interloquire con i vertici aziendali. "L’impressione che ne abbiamo ricevuto è che da parte dell’azienda sia stato fatto un grave errore strategico nel non aprirsi di più al territorio – dice la segreteria provinciale di Rifondazione –. Siamo altresì consapevoli che quello di Scarlino è l’unico impianto in Italia che produce biossido di titanio e che qualora la fabbrica vivesse una crisi irrimediabile questo comprometterebbe anche il tessuto socio-economico della provincia di Grosseto, in quanto l’azienda rappresenta oltre un terzo del Pil di essa".

Poi affermano: "Viviamo con preoccupazione l’attuale crisi e riteniamo che, oltre a strategie future di riduzione del gesso rosso, debbano anche essere messe in campo scelte per superare l’attuale emergenza, mantenendo i consueti livelli di produzione e di occupazione. Ribadiamo ancora una volta che per noi il lavoro buono è quello che tiene insieme sicurezza e continuità del reddito, da un lato, e rispetto dell’ambiente e della salute dei lavoratori, dall’altro. Pertanto dobbiamo parlare di industria sostenibile, un’industria che dia una base solida al tessuto sociale che possa rendere possibile anche lo sviluppo di quella turistica. Organizzeremo – chiude Rifondazione – a breve un momento di confronto tra i rappresentanti dei lavoratori, l’azienda, le istituzioni locali ed i comitati ambientalisti".