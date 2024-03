Riflessioni sulla pace fra cuore e ragione. Ne parla Fineschi

Doppio appuntamento con la Società Dante Alighieri che propone due incontri: il primo in programma domani (alle 17) e l’altro giovedì 21 (sempre alle 17).

Relatore sarà Fabio Fineschi, professore ordinario di Impianti nucleari nei corsi di Laurea magistrale in Ingegneria nucleare e docente di Energia e sviluppo sostenibile in quelli di Laurea specialistica nella facoltà Scienze per la Pace, da lui fondata e presieduta a Pisa.

"Riflessioni sulla pace, tra cuore e ragione" sarà il tema che Fineschi svilupperà nell’aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano. Nell’ambito del conflitto che oppone Ucraina e Russia, come conciliare la Ragione di Stato con la Ragione dei Popoli e oltrepassare l’idea di una soluzione affidata esclusivamente alla scelta fra violenza e nonviolenza? Deve e può esistere un rapporto fra morale e politica? Verso quale prospettiva si indirizzano le opinioni personali rispetto a questa guerra e le considerazioni sociali e storiche? Questi alcuni dei quesiti sui quali Fineschi si soffermerà.