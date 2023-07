Rifiuti, scatta la rivoluzione. Le istruzioni per i nuovi cassonetti

Follonica (Grosseto), 22 luglio 2023 – Illustrare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori ad accesso controllato e rispondere a tutte le domande su come differenziare correttamente i materiali. A Follonica proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti attualmente in corso. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana mettono in campo gli eco-informatori, personale appositamente formato dal gestore, che sarà a disposizione di cittadini, turisti e attività economiche presidiando le nuove postazioni di raccolta. A partire da lunedì e fino al prossimo 5 agosto, gli eco-informatori saranno presenti tutte le mattine, dal lunedì al sabato, per dare tutte le info utili sui servizi di raccolta. "Il decoro della città e il raggiungimento di quantità e qualità di differenziata passano dalla collaborazione di tutte e tutti – dice l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – Occorre quindi fare squadra e per questo l’Amministrazione comunale di Follonica e Sei mettono a disposizione questo servizio per supportare la cittadinanza e dare consigli utili". È a disposizione anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori (link: https://www.youtube.com/watch?v=nnEgd4yCLeg&list=PLp9E01DiPMm2e85MeM2G9qDqpR7vtrXNP&ind.

Le modifiche si inseriscono in una revisione complessiva del servizio, concordato anche con i Comuni limitrofi, che comprende anche la sostituzione di tutti i cassonetti ad accesso controllato presenti in città. Tutte le postazioni di raccolta sono state riqualificate e razionalizzate. Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, attraverso la 6Card, una volta che il sistema sarà a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza al fine di calibrare la parte variabile tariffa anche sulla base della collaborazione dei cittadini e delle cittadine nell’effettuare la raccolta differenziata. Nei quartieri di Senzuno, Cassarello e 167 est e ovest i cassonetti resteranno aperti fino alla fine dell’estate. A settembre per accedere ai cassonetti sarà necessario avere la 6Card.