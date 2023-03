Rifiuti, rivoluzione al via Incontri con i cittadini

Iniziata a Castiglione della Pescaia, nelle campagne e a Punta Ala la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti che prevede l’installazione di 115 nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato. Invece il servizio nelle frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia resterà immutato con il sistema "porta a porta", confermato per la stagione estiva 2023. I nuovi contenitori sono tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari. L’amministrazione e Sei Toscana hanno impostato anche una puntuale attività di informazione per tutta la comunità ed i primi due incontri pubblici sono in programma oggi con un doppio appuntamento alle 18 e alle 21 nella sala consiliare "Gabriella Lorenzoni" in via Cesare Battisti e domani alle 18 alla Delegazione comunale in località Gualdo a Punta Ala.