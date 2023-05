Rifiuti, occhio alle multe "Puniremo i furbetti"

La nuova organizzazione dei rifiuti è iniziata: i cassonetti posizionati ai lati delle strade hanno sostituito il porta a porta su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il capoluogo (comprese le zone della Valle e della 167). Le postazioni, fino all’autunno, sono a libero accesso, basta semplicemente premere il pulsante per aprirle. Ma nonostante questo c’è ancora chi abbandona i rifiuti ai lati delle postazioni. "Il problema maggiore – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – lo riscontriamo per l’indifferenziato: alcuni cittadini lo gettano ancora nei sacchi neri, quelli molto capienti, anche se nel cassetto del nuovo bidone non entrano sacchi più grandi di 40 litri. Siamo stati costretti a sanzionare alcuni cittadini che, nonostante le informazioni, le assemblee e le indicazioni riportate sul cassonetto, hanno abbandonato i loro scarti fuori dalle postazioni. I controlli stanno continuando a campione: quello che chiediamo ai nostri concittadini è di prestare attenzione alle nuove regole".