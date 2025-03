Rifiuti, l’allarme: "Piano inadeguato"

Una lettera aperta a 6 Toscana sulla questione rifiuti a Monte Argentario. A esprimere preoccupazione è il capogruppo di Per l’Argentario Marco Nieto. "Il nuovo piano rifiuti, a mio avviso inadeguato per le specifiche caratteristiche del nostro territorio, sta mostrando le sue criticità già a marzo, prima ancora che l’afflusso turistico inizi a farsi sentire - dice -. Stiamo già affrontando una vera e propria emergenza: molte postazioni di raccolta sono al collasso, con bidoni da 360 litri straboccanti e situazioni di degrado che non possiamo più tollerare. La mia principale preoccupazione è rivolta al periodo che seguirà Pasqua, quando il numero di visitatori aumenterà notevolmente e il rischio di un ulteriore aggravamento della situazione diventerà concreto. È fondamentale che si adottino misure urgenti e adeguate per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti".