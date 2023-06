"Rifiuti, la bolletta è rateizzabile"

In questi giorni i cittadini di Scarlino stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti 2023: l’Amministrazione ricorda che è possibile versare la quota anche in più volte, occorre richiedere la rateizzazione agli uffici competenti. "La decisione del versamento della Tari in due rate, acconto e saldo, è stata prevista dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) – spiega l’assessore al Bilancio, Michele Bianchi –. Alla luce di queste decisioni l’Amministrazione comunale di Scarlino ha ritenuto opportuno prevedere nel Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti la possibilità di ulteriori rateizzazioni di ciascuna delle due rate in acconto e a saldo, stabilendo delle soglie minime e delle fasce di rateazione sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche". Per qualsiasi informazione sugli avvisi di pagamento 800 977 904.