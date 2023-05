Rifiuti, giro di vite del Comune sugli abbandoni: controlli e sanzioni

Blitz dei carabinieri nella zona boschiva compresa fra Marsiliana e Capalbio per debellare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari delle stazioni di Saturnia e Manciano, infatti, ieri pomeriggio hanno effettuato un controllo sospettando che in quella zona fosse stata allestita una centrale di spaccio e la loro intuizione ha trovato conferma in tempi rapidi.

I carabinieri, infatti, hanno individuato un bivacco all’interno del bosco con una "postazione" gestita da un uomo di nazionalità nordafricana trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e di un macete.

L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di detenzione a fini di spaccio e porto abusivo di armi. Il sostituto procuratore Giovanni De Marco ha poi disposto il suo trasferimento in carcere e adesso lo straniero si trova detenuto in una cella di via Saffi.

Questo tipo di controllo sarà ovviamente ripetuto anche in altre zone del territorio maremmano.