Rifiuti elettronici Tre nuovi contenitori per la raccolta

A Grosseto arrivano i nuovi box per la raccolta dei piccoli Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). I box, che sono utilizzabili dai cittadini con 6Card, si trovano in via Giusti e via Grieg a Grosseto e in via IV Novembre a Marina di Grosseto.

Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere.