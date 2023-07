Rifiuti, ci siamo Al via il monitoraggio sui nuovi cassonetti

In vista del perfezionamento della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei quartieri di Senzuno, Cassarello, 167 est e ovest, è iniziata ieri una fase di monitoraggio dei nuovi cassonetti ad accesso controllato. L’obiettivo del Comune di Follonica e del gestore Sei Toscana è quello di offrire un servizio bilanciato per tutti e tutte. Durante questa settimana verranno quindi evidenziate eventuali criticità della riorganizzazione e verranno individuate delle soluzioni. Un occhio particolare sarà dato al numero degli svuotamenti dei cassonetti, già aumentato rispetto al passato. "Dare inizio a un nuovo servizio apre sempre alcune incognite – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri – Nei quartieri di di Senzuno, Cassarello, 167 est e ovest sono stati installati i nuovi cassonetti e adesso siamo in fase di affinamento dell’organizzazione. Durante questa settimana cercheremo di capire se sarà necessario aumentare il numero dei cassonetti in alcune zone o se dovremo aumentare ulteriormente il numero degli svuotamenti. Ringraziamo quindi chi in questi giorni ci ha già fornito il suo parere, inviando mail al Comune o tramite i social. Le segnalazioni sono sempre gradite al fine di rendere migliore il servizio per la città". Le modifiche si inseriscono in una revisione complessiva del servizio, concordato anche con i Comuni limitrofi, che comprende anche la sostituzione di tutti i cassonetti ad accesso controllato presenti in città. Tutte le postazioni di raccolta sono state riqualificate e razionalizzate. Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, attraverso la 6Card, una volta che il sistema sarà a regime, consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza al fine di calibrare la parte variabile tariffa anche sulla base della collaborazione dei cittadini e delle cittadine nell’effettuare la raccolta differenziata. Nei quartieri di Senzuno, Cassarello e 167 est e ovest i cassonetti resteranno aperti fino alla fine dell’estate. Dopo ci vorrà la 6Card. I cittadini residenti nelle zone servite dal porta a porta e dai cassonetti ad accesso controllato, possono recarsi allo sportello che si trova nei locali dell’ex Officina Cilindri di fianco al Teatro Fonderia Leopolda per ritirare le 6Card o il kit per il porta a porta. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 16 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13.