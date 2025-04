Scaricava rifiuti edili nel bosco, denunciato

Grosseto, 24 aprile 2025 - Un bosco veniva utilizzato da un'impresa per smaltire i rifiuti da demolizione da cantieri. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Scansano. L'area al momento individuata è di circa 150 metri quadrati ed è stata utilizzata nel tempo come sito per l'interramento dei rifiuti. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per portare alla luce il reale volume di rifiuti che è stato smaltito sotto uno strato di terreno vegetale. Il presunto responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali. Il gip ha emesso la misura cautelare del sequestro preventivo. Ora il responsabile dovrà provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi.

