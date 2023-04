Rifiuti, arriva l’"Accesso Controllato"

Entro la fine di aprile a Scarlino cambierà la modalità di conferimento dei rifiuti. Fatta eccezione per il centro urbano capoluogo, dove resterà in vigore la raccolta porta a porta, i rifiuti dovranno essere conferiti nelle postazioni ad accesso controllato che Sei Toscana posizionerà ai lati delle strade. Per il primo periodo i cassonetti saranno aperti, per consentire ai cittadini di abituarsi alla nuova organizzazione, dopo l’estate poi si apriranno solo con la 6Card, che sarà consegnata a tutte le utenze. Nella zona costiera resteranno in funzione le card già consegnate ai cittadini: a cambiare saranno solo i cassonetti. Per illustrare agli scarlinesi sono in programma quattro incontri: i primi due sono oggi alle 18 all’Auser di Scarlino Scalo (via Matteotti 25) e alle 21 all’Auser del Puntone (via Poggio Spedaletto). Si replica poi martedì 18 aprile, alle 18 all’Auser del Puntone e alle 21 all’Auser di Scarlino Scalo. Una volta che il servizio sarà a regime, sarà obbligatorio l’utilizzo della tessera 6Card.