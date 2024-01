Rifiuti abbandonati. Nuova ordinanza

Pugno di ferro del Comando Polizia municipale contro gli abbandoni di rifiuti e dopo l’intervento nella zona della "Merlina", che però è oggetto di un ulteriore strascico per un errore di valutazione della proprietà di quella particella (pare per una non corretta determinazione dei confini che richiederà una nuova procedura), ecco che l’attenzione si sposta nell’area della Botrelle. Un sopraluogo degli agenti della Municipale ha fatto scoprire rifiuti urbani di vario genere e la successiva verifica degli uffici comunali ha consentito di risalire alla persona proprietaria del terreno che risulta residente in un’altra provincia e alla quale è stata inviata l’ordinanza che dispone la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Una volta espletato l’intervento dovrà produrre al Comune una certificazione comprovante l’avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti.

Roberto Pieralli