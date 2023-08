Rifiuti abbandonati Multate due attività

Il Comune di Pitigliano prosegue nel suo impegno serrato per tutelare l’ambiente contro l’abbandono di rifiuti e i conferimenti errati. "Abbiamo recentemente ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione a utilizzare un’area vicino alla rotatoria delle quattro strade – spiega l’assessore all’Ambiente, Serena Falsetti – in cui abbiamo deciso di trasferire, con Sei Toscana, tutti i cassonetti in un’area nascosta, quindi divenuta bersaglio di conferimenti errati". "Contemporaneamente – prosegue –, il Comune ha intensificato i controlli, anche grazie all’utilizzo delle telecamere, riuscendo a individuare i responsabili di alcuni illeciti, che sono stati multati dalla municipale, tra i quali due aziende, una del territorio e una proveniente da fuori. Non è possibile continuare a tollerare una tal quantità di rifiuti di ogni genere, che vengono lasciati incustoditi nei pressi dei cassonetti, riversati senza controllo su strada, da persone che svuotano interi appartamenti o cantine".