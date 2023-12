Rifacimento delle strade. Modifiche alla circolazione

Modifiche alla viabilità all’interno di Ansedonia per consentire l’esecuzione dei lavori sul manto stradale deliberati dalla giunta comunale. Sono quindi previsti temporanei divieti di sosta, il restringimento della carreggiata ed il senso unico alternato gestito da semafori, con possibilità, in caso di necessità, di istituire per il tempo strettamente necessario, il divieto di transito in alcuni tratti di strada sulla Collina di Ansedonia. Nel caso in cui sia necessario prvedere il divieto di transito, nel corso del periodo necessario per portare a termine i lavori sarà apposta anche una segnaletica di preavviso e quella indicativa, per il percorso alternativo.

L’obiettivo di questo intervento di riasfaltatura è quello dotare il centro abitato di Ansedonia di strade meglio percorribili e, di conseguenza, anche più sicure.

L’intervento è stato programmato e finanziato dall’assessorato ai Lavori pubblici coordinato da Roberto Berardi.