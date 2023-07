Ridimensionamento del Mercato Settimanale a Massa Marittima, le Sollecitazioni della Minoranza

In molti massetani stanno assistendo sempre di più ad un ridimensionamento del mercato settimanale a Massa Marittima che si svolge nella giornata di mercoledì nel Parco di Poggio. Sono molte le persone che si chiedono il perchè di questa scelta, soprattutto durante il periodo estivo, quando invece la richiesta potrebbe essere più ampia È vero che la posizione sia ottimale ma è altrettanto vero che sono presenti meno banchetti e quindi una riduzione dei cittadini che si rivolgono ad un servizio importante che mantiene viva la città. "Perché allora non ripensare ad una collocazione diversa dall’attuale, ormai diventata un’ubicazione troppo estesa per gli esercenti che operano nel settore? – si chiede la minoranza – Pensare ad una ricollocazione in altri spazi della città non sarebbe certamente sbagliato e magari perché no ritornare a fare un bel mercato in piazza Socci che potrebbe essere di sostegno anche al quartiere cittannovino?". Molte le sollecitazioni che arrivano da più parti, non solo dalla politica, ma tutte quelle persone che il mercato settimanale lo vivono come un appuntamento dove poter anche risparmiare per fare degli acquisti. "Un’ipotesi che non sarebbe peregrina e andrebbe ad attrarre persone e distribuirle in modo più razionale nel contesto urbano. Non sarebbe male l’idea di discutere e progettare insieme ai cittadini questa cosa – chiudono le opposizioni – per arrivare a individuare soluzioni che incentivino gli esercenti e diano una mano al contesto cittadino che potrebbe trovare migliori condizioni per lo svolgimento del mercato settimanale e agevolare i residenti ad effettuare acquisti e frequentare una parte della città che ha bisogno di essere valorizzata e rilanciata".