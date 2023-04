Ricordi indelebili Nuove intitolazioni di vie alle grandi personalità

Enrico Berlinguer, Alda Merini, don Enzo Greco,ma anche i campioni d’Europa 2006 di hockey, da oggi entrano a far parte della toponomastica follonichese: l’Amministrazione comunale ha deliberato le nuove intitolazioni che riguardano grandi personalità sia locali che nazionali. La scelta è ricaduta su luoghi importanti di Follonica: il parco pubblico di via Togliatti, angolo via Morandi, è stato dedicato ad "Enrico Berlinguer", il parco pubblico che si trova dietro alla scuola materna in via Marche è stato intitolato ad "Alda Merini", la via che costeggia il palazzetto Armeni ai "Campioni d’Europa 2006 di hockey" e la piazza immediatamente retrostante il cancello dell’Ilva su via Bicocchi, su cui si affaccia la sede dei servizi Finanziari del Comune di Follonica, a Don Enzo Greco, storico parroco di San Leopoldo. "La Toponomastica è la mostra permanente della cultura di una città – spiega il sindaco Andrea Benini – essa per un luogo costituisce l’impronta umana più specifica delle generazioni che lo hanno frequentato, ci hanno lavorato e ci hanno vissuto. Per questo dare nuovi nomi ai luoghi è un processo importantissimo e che richiede la massima cura. Nell’anno del centenario era giusto dare questi luoghi a delle personalità importanti e per Follonica abbiamo pensato a don Enzo, accogliendo una richiesta fatta alcuni anni fa dall’associazione don Enzo Greco. Per me si tratta di una figura gigante che ha saputo riunire tutta la città, a prescindere dal credo. A lui viene intitolata la piazzetta di fronte al cancello dell’Ilva, sotto al palazzo dove don Enzo viveva".

Grazie a una mozione presentata dai capigruppo Pd e da Gente di Follonica nel 2016 – con la quale si proponeva di aggiornare il regolamento comunale per la toponomastica, favorendo criteri di maggiore equità e parità di genere, dedicando gli spazi pubblici di futura intitolazione a figure femminili locali, nazionali ed internazionali – l’Amministrazione comunale ha approvato un nuovo programma di intitolazioni.