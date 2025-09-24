Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Grosseto
CronacaRiconoscimenti internazionali ’Il Fiorino’ riconquista la Francia
24 set 2025
NICOLA CIUFFOLETTI
Cronaca
Riconoscimenti internazionali 'Il Fiorino' riconquista la Francia

I prodotti del caseificio di nuovo premiati al 'Mondial du fromage' di Tours: assegnate sette medaglie "Dentro a tutto ciò che facciamo ci mettiamo la Maremma, con i suoi pascoli e la sua forza".

Angela Fiorini e Simone Sargentoni guidano il caseificio ’Il Fiorino’, azienda fondata nel 1957 e che negli anni è salita al ’top’ delle gerarchie mondiali

Angela Fiorini e Simone Sargentoni guidano il caseificio ’Il Fiorino’, azienda fondata nel 1957 e che negli anni è salita al ’top’ delle gerarchie mondiali

Dalla quiete dell’Amiata alle luci internazionali del ’Mondial du Fromage’ di Tours, in Francia: ancora una volta ’Il Fiorino’ sale sul podio della grande tradizione casearia mondiale.

L’azienda di Roccalbegna ha portato a casa ben sette medaglie, su un totale di 56 assegnate all’Italia nella prestigiosa rassegna biennale, che vede sfidarsi i migliori formaggi del pianeta. Un risultato che parla non solo di qualità, ma anche di identità e territorio.

Fondata nel 1957 e cresciuta all’ombra del Monte Amiata, ’Il Fiorino’ continua a rappresentare una delle eccellenze più luminose della Maremma agroalimentare. I suoi formaggi – frutto di una lavorazione ancora artigianale e di una filiera profondamente radicata nei pascoli locali – raccontano una storia di passione, coerenza e amore per la terra. A farsi notare tra i giudici internazionali sono stati alcuni dei capisaldi della produzione. Tre argenti per formaggi che ormai rappresentano dei veri classici nel panorama gastronomico italiano: il Grotta del Fiorini, la Riserva del Fondatore Special Edition e il Pecorino Toscano Dop stagionato. A questi si aggiungono quattro bronzi, conquistati da prodotti simbolici come il Cacio di Caterina, il Cacio di Afrodite, la Riserva del Fondatore e il Cacio Nero.

"Ogni medaglia racconta una storia che va oltre il formaggio – spiega Angela Fiorini, che guida il caseificio insieme al marito Simone Sargentoni –. Dietro c’è la nostra terra, la Maremma, con i suoi pascoli e la sua forza".

Ed è proprio questo legame con l’ambiente, con le greggi locali e con una tradizione che non ha mai ceduto alla fretta dell’industria, a rappresentare il segreto di un successo costruito con dedizione quotidiana e un pizzico di coraggio. ’Il Fiorino’ è un esempio virtuoso di come un’azienda a conduzione familiare, nata in un piccolo borgo di montagna, possa oggi dialogare con i mercati internazionali, senza mai perdere la propria anima. Il trionfo a ’Tours’ non è un caso isolato. Il palmarès del caseificio conta ormai centinaia di riconoscimenti internazionali, segno di una qualità riconosciuta e replicata nel tempo. Nel mondo sempre più competitivo dell’agroalimentare, ’Il Fiorino’ dimostra che il saper fare italiano, quando è autentico e radicato nel territorio, può ancora vincere. Non solo nelle fiere di settore, ma soprattutto nelle cucine, nei mercati e sulle tavole di chi cerca sapori veri.

© Riproduzione riservata

