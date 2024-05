Riciclo in agricoltura. Recupero della plastica. Sinergia di Consorzi tra Toscana ed Emilia

Sviluppare e implementare soluzioni innovative (quali ali gocciolanti e teli pacciamanti biodegradabili a protezione dei terreni) per il riciclo e il recupero della plastica agricola che ne riducano sensibilmente l’impatto ambientale promuovendo nuovi approcci di economia circolare: sono gli ambiziosi obiettivi di Water Way Plastic Free, accordo tra Anbi Toscana, Emilia-Romagna, Canale Emiliano Romagnolo e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud basato su un progetto di Acqua Campus che mira a promuovere il riciclo e il recupero della plastica utilizzata in agricoltura attraverso una serie di attività di collaborazione tecnico-scientifica, sperimentazione e divulgazione nel settore dell’irrigazione e dell’ambiente. L’intesa tra i quattro enti coinvolti è stata siglata nell’ambito della Fiera Internazionale di Ortofrutticoltura "Macfrut", con la firma della Convenzione Interregionale di Sensibilizzazione contro l’Abbandono della Plastica nell’Ambiente. Al Polo universitario grossetano, i quattro enti si sono nuovamente riuniti nell’ambito delle iniziative legate alla Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione per formalizzare l’accordo, in occasione di un nuovo importante momento convegnistico sul tema atto a mantenere viva e quanto più elevata l’attenzione sul tema, ribadendo la necessità di sensibilizzare gli addetti ai lavori a promuovere l’adozione di materiali, strategie e buone pratiche agronomiche per aumentare la consapevolezza dell’uso della plastica in agricoltura e per incentivare ove possibile l’impiego di prodotti innovativi come le bioplastiche. "I Consorzi di Bonifica ed Irrigazione si confermano presidi di innovative esperienze a tutela dell’ambiente – ha detto Francesco Vincenzi, presidente nazionale dei Consorzi e Acque Irrigue – Il progetto Water Way Plastic Free propone un diverso approccio culturale, incentivando l’uso di nuove pratiche agronomiche, favorendo il riciclo della plastica e l’utilizzo di quella bio. Si rivolge agli agricoltori come primi custodi dell’ecosistema; ciascuno deve fare la propria parte". "Da oggi, il mondo consortile dell’Emilia-Romagna e della Toscana affronteranno insieme efficacemente la battaglia ambientale della lotta alla plastica" ha sottolineato Nicola Dalmonte, presidente del Canale Emiliano Romagnolo. "Eliminare l’uso della plastica in agricoltura è una sfida nella quale da tempo il nostro Consorzio è impegnato cercando di ridurne l’utilizzo e prevenirne l’abbandono – ha concluso Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud –. Non solo, ci siamo impegnati anche in progetti innovativi come l’impianto nel canale San Rocco che raccoglie la plastica e ne impedisce l’arrivo al mare. Con questa convenzione, poi andiamo a impegnarci per sensibilizzare verso un uso consapevole della bioplastica, materiale che potrebbe permetterci di ottenere risultati importanti nel rispetto dell’ambiente, che deve rappresentare una priorità. Quella firmata con Anbi e Cer è un’intesa che può aiutarci a creare un nuovo modello e auspichiamo che anche le aziende del territorio ne capiscano l’importanza".