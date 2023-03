Ricicli e sconti sulla spesa Il Comune cerca adesioni tra gli esercenti della città

Riciclare le bottiglie in pet e accumuli punti per ottenere uno sconto sulla spesa. Il Comune di Massa Marittima ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere l’adesione degli esercizi commerciali del territorio comunale al sistema di premialità previsto dalla App di Coripet, collegata all’eco-compattatore, recentemente installato nel capoluogo, in via Martiri della Niccioleta, davanti alla casina dell’acqua. Il sistema dà la possibilità al cittadino di accumulare punti sulla App Coripet prevedendo ogni 200 bottiglie conferite, un buono sconto di 3 euro, da spendere su un minimo di spesa di 25 euro, negli esercizi commerciali aderenti. L’avviso è quindi rivolto ai commercianti del territorio. Lo sconto sarà a carico degli stessi esercizi commerciali. "Lo scopo dell’iniziativa è quella di coinvolgere al massimo tutta la comunità, dai cittadini, alle attività economiche, in un processo virtuoso di partecipazione all’economia circolare – afferma Ivan Terrosi (nella foto), assessore comunale all’Ambiente e alla transizione ecologica. L’eco-compattatore avrà un effetto positivo sui quantitativi di plastica raccolti, e quindi sull’ambiente, contribuendo a far crescere ulteriormente la percentuale di differenziata. Il sistema premiante è un incentivo in più per accrescere la sensibilità e l’attenzione dei cittadini su queste tematiche. Chiediamo, quindi, agli esercizi commerciali di darci un aiuto concreto, collaborando alla riuscita del progetto".