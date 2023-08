Riciclando nei Giardini di Orbetello: Artigiani, Collezionisti e Truccabimbi

Da domani a martedì all’interno dei Giardini Chiusi, in piazza Cortesini, si svolgerà la prima edizione di "Riciclando" organizzata dalla Proloco lagunare con il patrocinio del Comune, assessorato al Turismo ed al Commercio

"Artigiani, collezionisti, produttori – spiegano dalla Proloco lagunare – proporranno le loro creazioni e l’artista Bruno Busonero mostrerà l’arte del riciclo e anche per i bambini ci sarà uno spazio ludico con l’evento Truccabimbi".

"Ringrazio la Proloco per questa bella iniziativa – dice l’assessora Maddalena Ottali – che mette insieme arte, mestieri, sapori e ricliclo. Con artigianato, modernariato, vintage, collezionismo, riciclatori, produttori ed uno spazio con il laboratorio per i bambini".

"La Proloco collabora con il Comune per le sue tante iniziative –continua Ottali –, ora con questo nuovo mercatino nei Giardini a corredo del nostro Centro naturale commerciale, oltre alla possibilità di acquistare oggetti belli e interessanti, ci sarà l’opportunità di appronfondire temi molto importanti, come quelli della sostenibilità e del riciclo".

I Giardini Chiusi di Orbetello, quindi, da domani si riepiranno di bancarelle e di espositori provenienti da tutta la Toscana per queste belle giornate con l’arte del riciclo, contro lo spreco, per sensibilizzare tutti quanti verso comportamenti virtuosi che comportino il recupero dei materiali contrastando la produzione di ciò che può non essere necessario.

Le bancarelle in piazza Cortesini resteranno aperte dalle 10 alle 23.30.

