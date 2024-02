Richiesta di aiuto di una coppia: "Ci hanno sfrattati, siamo soli. Vogliono toglierci anche la roulotte"

"Siamo stati sfrattati dalla casa popolare e adesso ci tolgono anche la roulotte, non sappiamo più dove andare".

La richiesta di aiuto arriva da una coppia di Neghelli che, da qualche giorno, ha dovuto lasciare la casa popolare dove abitava dopo aver subìto lo sfratto per morosità. La coppia adesso alloggia in una roulotte parcheggiata nel retro nell’edificio dove, fino a poco tempo fa, c’erano le attività commerciali di Trony e Scarpamondo. Ma, da oggi, dovranno lasciare anche quella zona e trovare un’altra sistemazione, così raccontano la loro storia e lanciano il grido di allarme.

"Abitavamo in via Marcelli 5 a Neghelli, in una casa popolare a Neghelli – spiegano i due –. Il Comune ci ha sfrattato perché per un anno non abbiamo potuto pagare gli affitti. Noi prendevamo il reddito di cittadinanza, che al 18esimo mese è scaduto. Siamo andati per rinnovarlo, ma dall’Inps i soldi non sono mai arrivati. Avevamo comunicato all’Epg che non avevamo i soldi per pagare l’affitto, ma nel frattempo ci hanno dato lo sfratto nonostante conoscessero i miei problemi di salute. Siamo riusciti a prolungare il periodo, ma siamo arrivati alla settimana scorsa e ci hanno fatto lasciare la casa. Nel frattempo ci hanno prestato una roulotte, ma sono arrivati i vigili. E adesso ci costringono ad andare via e non avremo più neanche quella roulotte, perché ce la toglieranno. Abbiamo già dovuto mettere fuori tutti gli scatoloni e la nostra roba, comprese le medicine".

E lanciano dunque un appello, una richiesta di aiuto soprattutto alle istituzioni. "Io non ho più i miei genitori – racconta la donna – quindi mi ritrovo per strada e ho problemi di salute. Dovrei anche subire un’operazione al cuore, ma non posso farla essendo in mezzo alla strada. Ieri sera (domenica, ndr) sono stata anche ricoverata al Pronto soccorso. Abbiamo chiesto aiuto alle varie associazioni ma non fanno nulla, siamo disperati e non sappiamo più dove andare a dormire. Chiediamo che il Comune ci lasci almeno la roulotte con luce e acqua, altrimenti dovremo dormire su una panchina. Siamo abbandonati anche dagli assistenti sociali e dagli amministratori di sostegno, oltre che dall’amministrazione".