Ricettazione di bici Espulso per tre anni

Il Questore Antonio Mannoni, ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Follonica per tre anni nei confronti di una persona responsabile di ricettazione di una bicicletta elettrica del valore di 800 euro, un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Pitigliano nei confronti di una persona resasi responsabile di lesioni personali e quattro "avvisi orali" nei confronti di altrettante persone con numerosi precedenti penali. Il "foglio di via" comporta il divieto di potersi recare nel comune in cui è stato commesso il reato per il periodo di tre anni, ritenendo sussistenti a carico delle persone elementi di pericolosità sociale e non essendosi evidenziato alcun legame degli stessi di tipo lavorativo né di residenza, o familiare a Follonica e Pitigliano. L’avviso orale invece è dato a chi si ritiene socialmente pericoloso, invitandoli a mantenere una condotta conforme alla legge: nel caso di inosservanza è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro.