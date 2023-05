Ricerca di sponsor per il centenario, il bando è stato prorogato

Il Comune di Follonica ha prorogato il bando per ricercare soggetti, privati e pubblici, disponibili ad offrirsi come sponsor a sostegno della valorizzazione della città, in particolare per gli eventi previsti all’interno del contenitore "Centenario" nel corso del 2023, come il Follonica Summer Nights, il Follos o la Festa di San Silvestro. Le proposte potranno essere presentate entro il 1° giugno 2023. Con questo bando l’Amministrazione comunale vuole avvalersi della collaborazione dell’imprenditoria, che rappresenta un aspetto vitale ed importante del tessuto socio-economico della città, così da rendere ancora più grandi e completi gli eventi da realizzare. Chi presenta la propria candidatura dovrà certificare l’assenza di cause di incompatibilità. Le proposte di sponsorizzazione devono prevedere una somma di denaro non inferiore a 2 mila 500 euro e per le offerte superiori a 20 mila euro sarà garantita la menzione di main sponsor nelle future iniziative.