Riapre l’asilo nido di Tatti. L’anno scorso rimase chiuso per mancanza di iscritti

Riapre quest’anno l’asilo comunale per l’infanzia di Tatti, che lo scorso anno era rimasto chiuso per mancanza di iscritti. Sono ripartite regolarmente le attività, con 6 bambini, che frequenteranno la struttura "Ciuchino Mandarino" in piazza Fratti. "Siamo felici di riaprire – commenta Irene Marconi (nella foto), assessore alla pubblica Istruzione – e di farlo con sei iscritti, che sono un numero significativo per un piccolo centro abitato come Tatti. Il servizio nido di Tatti, dedicato ai bambini da 0 a sei anni, quest’anno è stato ulteriormente potenziato con una novità importante: l’asilo sarà aperto anche il pomeriggio con l’attivazione della mensa, mentre negli anni precedenti veniva garantito solo l’orario antimeridiano. In questo modo si dà un’offerta completa consentendo alle famiglie di accedere alla misura della Regione ‘nido gratis’".

Il servizio educativo per la prima infanzia del comune di Massa Marittima si completa con la struttura Orso Bruno, nel capoluogo, per bambini da 0 a 3 anni, che quest’anno conta 29 iscritti. "Per contrastare lo spopolamento che colpisce le aree periferiche e attrarre nuovi residenti è un elemento decisivo investire sulla formazione e sui servizi per l’infanzia a supporto dei nuovi nuclei familiari. – spiega ancora l’assessore comunale all’Istruzione, Irene Marconi –. In questo senso la presenza a Massa Marittima delle scuole di ogni ordine e grado, dal nido, alla primaria, dalla secondaria di primo grado alla scuola superiore, rendono il nostro territorio particolarmente attrattivo per le famiglie e per le giovani coppie. Scuole e asili diffusi su tutto il territorio diventano presidi fondamentali per le comunità locali. Al riguardo il Comune di Massa Marittima sta investendo anche nella progettazione degli interventi necessari a garantire in futuro la riapertura del nido a Valpiana." "Servizi per l’infanzia non solo diffusi, ma anche con un’attenzione costante alla qualità dell’offerta educativa: – conclude – i piccoli possono fare esperienze interessanti di outdoor education".