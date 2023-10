Riapre la chiesa di San Leonardo. Torna agibile l’antico edificio

Era rimasta chiusa perché inagibile, adesso la chiesa di San Leonardo, dopo svariati anni sarà riaperta al culto, sono infatti terminati i lavori di ripristino. In particolare è stato rifatto il tetto e l’imbiancatura interna, poi sono state eseguite altre rifiniture interne. Si tratta di un antichissimo edificio religioso situato in piazza Arcipretura, le prime notizie ufficiali di questo edificio sono del 1198 in una bolla di Papa Innocenzo III come possesso dell’abbazia di San Salvatore. La sua costruzione quindi è calcolata poco prima di questa data. Numerosi sono stati nei secoli i suoi modellamenti, a seguito dell’edificazione del nucleo principale. Intorno al Cinquecento è stato aggiunto un alto campanile ed il portone d’entrata è stato ingrandito e fregiato di un rosone in puro stile romanico-gotico, dello stesso stile sono le finestre laterali al primo piano. All’interno sono conservate ben tre tele Seicentesche raffiguranti il santo realizzate dall’artista senese Andrea di Niccolò. Intorno alla metà del 700 la chiesa fu rimaneggiata e tutte le pareti furono tinteggiate a strisce parallele bianche e blu, lasciando bianchi gli archi delle navate esterne. Fu inserito anche un altare di gusto barocco, sostituito poi da un altare più lineare. Il penultimo restauro fu eseguito negli anni sessanta del secolo scorso. Tra gli interventi di maggiore importanza spiccarono l’abbassamento del pavimento, inoltre vennero imbiancate le pareti salvando i resti degli affreschi. Fu restaurato anche il campanile che era stato costruito su pietra, senza fondamenta. La chiesa fu restaurata mediante il generoso contributo del compianto Ingegnere Leone Giannelli e di altri numerosi benefattori, così che venne nuovamente riaperta i fedeli il 24 aprile del 1965. Negli ultimi anni la chiesa per problemi di agibilità era stata chiusa. Anche il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, esprime soddisfazione per questa notizia: "La riapertura di questa chiesa è una bella notizia per la nostra cittadina". L’inaugurazione è fissata per il 5 novembre, alle 11 e la Messa sarà presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Arcivescovo Metropolita di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino e alla presenza di tutte le massime autorità civili e religiose dell’Amiata grossetana.

Nicola Ciuffoletti