Riapre il centro Kaos Kreativo

Da lunedì 3 aprile il Kaos Kreativo in piazza Dante Alighieri a Roccastrada riapre i battenti per nuovi servizi ed attività destinate ai ragazzi nella fascia di età adolescenziale. Il centro riaprirà per tre giorni a settimana, lunedi, mercoledi e venerdì con orario dalle 15.30 alle 19. Nei prossimi giorni, anche tramite la diffusione di materiale informativo con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo, verranno svolti interventi di pubblicizzazione e sensibilizzazione dei ragazzi della fascia di età interessata dai servizi in programma. Gli educatori mediante l’attività di educativa di strada ingaggeranno i ragazzi mettendosi all’ascolto della comunità giovanile con lo scopo di intercettare i loro bisogni, raccogliere le loro percezioni, idee e difficoltà sulla vita a Roccastrada.