Riaperto il Centro Giovani: "Uno spazio per i ragazzi voluto dal Comune"

Riaperto il Centro Giovani. Lo spazio, situato al piano terra del Teatro Camilleri, è tornato da ieri torna a disposizione dei ragazzi. E ci sono già 60 iscritti. "Il centro giovani – ha ricordato il sindaco Federico Balocchi – è un progetto voluto dal Comune per garantire ai giovani uno spazio pubblico gratuito, tutto dedicato a loro, confortevole e versatile, dove potersi incontrare semplicemente per il piacere di stare insieme o per svolgere attività di gruppo, guardare un film, giocare, sviluppare progetti, creando una valida alternativa alle abitazioni o alle strade, soprattutto nelle fredde giornate di inverno". Poi Balocchi spiega: "Constatando – prosegue – che nel nostro comune mancava uno spazio adeguato ad assolvere questa funzione, nel 2018 abbiamo individuato al piano terra del Teatro Camilleri la sede del Centro Giovani, l’abbiamo arredata e inaugurata, dando avvio alle attività. Poi siamo stati costretti ad interrompere per la pandemia Covid-19". Il Centro Giovani sarà aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e sabato, dalle 16 alle 19. Chiuso solo la domenica e il lunedì. Francesco Biondi, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili ha spiegato che questa iniziativa cerca di rispondere ad un’esigenza molto sentita dagli stessi ragazzi. Il Centro Giovani, grazie alla convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con la Filarmonica Gioberto Pozzi a cui è stata affidata la gestione annuale della struttura. "E’ uno spazio della comunità e come tale vogliamo sia percepito dai cittadini, – sottolinea Francesco Raffi, presidente della Filarmonica Gioberto Pozzi – per questo, nonostante le numerose dotazioni già presenti, facciamo sapere a tutti che sono ben accetti libri, giochi da tavolo, o Dvd, vinili, dispositivi elettronici funzionanti, stampanti, schede di rete wi-fi, giochi per x-box One, Cd audio, penne, fogli, quaderni".