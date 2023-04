Revocato il divieto a Pozzarello

Revocato il divieto di balneazione alla spiaggia del Pozzarello. Alcuni giorni fa era stata disposta un’ordinanza sindacale a seguito della comunicazione da parte dell’Arpat sulla non idoneità delle acque, nelle quali erano state rilevate piccole quantità del batterio Escherichia Coli. Le nuove analisi effettuate dalla stessa Arpat hanno dato esito favorevole, rendendo l’area nuovamente idonea alla balneazione. L’Arpat aveva effettuato delle analisi nell’area del depuratore vicino alla spiaggia pubblica. Dai risultati era emersa la "non idoneità delle acque alla balneazione, a causa dell’elevata presenza del batterio escherichia coli", che aveva reso necessaria l’emissione di un’ordinanza sindacale di divieto di balneazione, dato che l’arenile è meta di presenze turistiche sia durante la stagione estiva che nel periodo primaverile, considerando anche i tanti visitatori che sono arrivati sul promontorio per il ponte del 25 aprile.