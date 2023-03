Restituisce il portafogli "Bello fare del bene"

Un gesto nobile. Non da tutti. Ma che si è sentito di farlo. "E’ proprio bello fare del bene" inizia Alberto Maria Barnieri, autista di scuolabus a Castiglione della Pescaia. "A Punta Ala, dopo aver sceso un bambino dell’asilo, al ritorno passando sulla strada, abbiamo trovato un portafoglio con i soldi dentro e tutti i documenti, bancomat e tanti fogli – ha raccontato sui social – Eravamo insieme all’accompagnatrice Patrizia e abbiamo riconosciuto la foto del babbo di quel bambino. Una famiglia di stranieri gentilissimi che si sono appena trasferiti". Poi prosegue: "Per fortuna abbiamo il suo cellulare lo abbiamo chiamato: lui non si era neanche accorto di averlo perso. Glielo abbiamo restituito e lui si è commosso. E anche noi". Poi chiude: "Gli abbiamo dato il benvenuto sia in Italia che a Castiglione con questo gesto. Sarà contento che il suo piccolo bambino sia accudito da persone così. Sono stato onorato di rappresentare la nostra Amministrazione in questo modo".