"Respiri di bellezza", danza al Cassero

Incursioni di danza contemporanea ispirate alla filosofia del flash mob con la partecipazione attiva del pubblico. Performance site-specific urbane che promuovono la riscoperta e la valorizzazione di luoghi e aree periferiche della città. Tutto questo e molto altro è il progetto "Respiri di Bellezza- Ncsor#3" a cura di Con.Cor.D.ACompagnia Francesca Selva sostenuta dal Ministero Italiano della Cultura e dalla Regione Toscana che andrà in scena nella sua edizione Outdoor da oggi a domenica a Grosseto, in alcuni dei luoghi più suggestivi della città e al Porto di Maremma. Le coreografie di Francesca Selva su cui danzeranno Claudia Mazziotti, Luciano Nuzzolese, Valentina Lanni e Cosimo Vittorione sono un inno alla fugacità e alla fragilità dell’esistenza umana, a ciò che viviamo, che ci attraversa e che ci sfugge. La novità di questa edizione del progetto sono le visite guidate alle bellezze della città e alle opere di street art presenti a Grosseto a cura dell’associazione Orme e l’associazione Clan. Il programma prevede performance anticipate dalle visite guidate a partire dalle 17 in poi all’area spettacolo del Cassero Senese (oggi), piazza Dante (domani), Piazza San Michele e Piazza Baccarini (sabato) e domenica nella splendida cornice del Porto della Maremma a Marina di Grosseto.