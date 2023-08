Residenza "Anni Azzurri" di Grosseto: Al via le cure intermedie

È attivo il nuovo servizio di cure intermedie nella residenza Anni Azzurri Il Poggione: venti posti letto dedicati a quei pazienti che non possono più rimanere ricoverati in ospedale ma che hanno bisogno di ulteriori cure prima di riprendere la loro quotidianità a casa. Nei nuovi spazi è possibile essere ricoverati con assistenza infermieristica 24 ore su 24 e ricevere sia il supporto di medici specialisti sia di fisioterapisti: in collaborazione con i medici di medicina generale e i medici ospedalieri, per ciascun paziente viene definito un percorso terapeutico personalizzato, con obiettivi clinici, ottimizzazione delle terapie in corso e approfondimenti diagnostici. "Questo tipo di servizio risponde a un bisogno molto sentito sul territorio: contribuisce a ridurre sia la pressione sui reparti ospedalieri e i pronto soccorso sia le difficoltà di famiglie e caregiver in tutte quelle situazioni in cui il paziente ha ancora bisogno di cure mediche, infermieristiche e di assistenza nelle attività quotidiane ma non si trova più in fase acuta. Le cure intermedie sono particolarmente importanti per i pazienti anziani non del tutto autosufficienti e costituiscono una soluzione sicura e personalizzata per recuperare il miglior livello di autonomia possibile o per aggiustare le terapie delle malattie croniche tipiche dell’anziano, come il diabete o l’ipertensione" dice il dottor Danilo Zuccherelli, direttore della residenza Anni Azzurri Il Poggione. Le cure intermedie si collocano quindi tra le cure ambulatoriali e il ricovero ospedaliero. Il ricovero in regime di cure intermedie può essere valutato anche per alcuni periodi in cui vi siano impossibilità familiari o sociali che impediscano il rientro a casa del paziente.