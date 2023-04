Regata nazionale "Feva" Follonichesi super

E’ stato un lungo weekend al Circolo Velico Ravennate dove c’era la Regata Nazionale Rs Feva con ben 56 equipaggi tra cui 6 equipaggi del Club Nautico Follonica. Al termine delle 9 prove disputate, salgono sul podio i due equipaggi ormai habitué dell’oro: Giuseppe Bicocchi Frediani MorandiniGemma Giovannelli sul gradino più alto e Gabriele GesiDavide Simoni con la medaglia d’argento, terzo posto, a 41 punti dal secondo, BrighentiFinato del Club Brenzone. Ottavo piazzamento per l’equipaggio femminile di Ginevra Malinverno e Bianca Del Bimbo, 12° i fratelli Alberto e Jacopo Bocciardi, poco più in basso, al 14° posto, l’equipaggio LusiniParrinelli in grande ascesa, infine, last but not least, 32° posizione per MengozziGiovannelli all’esordio in regate nazionali. Ottima l’organizzazione di Massimo Leporatti e Paolo Fava, e anche gli nostri sponsor Grimaldi Sardegna e Calosi Energia e, "dandoci appuntamento al prossimo evento, vi auguriamo Buon Vento" hanno detto.