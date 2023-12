Regalo di Natale molto speciale. Pugilistica, maggiore sicurezza con defibrillatore e cassetta medica

Un defibrillatore e una cassetta medica di primo soccorso donati alla Pugilista Argentario. Il bel gesto è del dottor Francesco Palermo, titolare della Farmacia Palermo di Porto Santo Stefano. L’attività del gruppo sportivo guidato da Francesco Fiorelli, dopo alcuni anni di stop soprattutto per mancanza di una sede, è vicina alla riapertura nell’edificio dell’ex Aeronautica militare concesso dal Comune, che il tecnico federale assieme ai suoi collaboratori sta sistemando con una palestra e un ring. "Mai ci saremmo aspettati di avere un dono simile – dice Fiorelli –. In meno di una ripresa pugilistica il dottor Palermo ha messo a segno un colpo devastante che mi ha figurativamente mandato al tappeto: non ha battuto ciglio nel donarci non solo una cassetta medica di primo soccorso, ma anche un defibrillatore per il quale sono già abilitato all’uso sia con un brevetto da salvataggio ma anche con l’attestato di uso specifico in bls e blsd adulto e pediatrico. Non ci sono parole per definire questo gran bel gesto, grazie al dottor Palermo, la sicurezza non è mai abbastanza".

"Da uomo di sport e salute sono contento di contribuire per la ripartenza della Pugilistica Argentario – dice Francesco Palermo –. Spero che questa sia la prima pietra per la costruzione della cittadella dello sport all’interno dell’ex Aeronautica".

La struttura messa a disposizione della Pugilistica è grande. "Si parla di circa mille metri quadri, 800 circa di piattaforma allenante e 200 di uffici, reception, spogliatoi, bagni, area relax e infermeria – sottolinea ancora Fiorelli –. Era in pessime condizioni tra impianti elettrici e idraulici, quindi abbiamo dovuto ripristinare tutto. Il lavoro è tanto, adesso imbacheremo la parte interna della palestra. L’apertura è prevista per dopo le feste".

Ad anno nuovo la Pugilistica Argentario dunque tornerà al suo splendore. "Questo grazie al sindaco Arturo Cerulli che ha anche aperto il varco all’Aeronautica, dandoci ancora più carica emotiva. Tante persone ci stanno aiutando – aggiunge Fiorelli – anche per quanto riguarda gli estintori e la sicurezza. All’interno ci saranno anche spogliatoi separati per angolo blu e rosso. Facciamo a tutti gli auguri di Natale e ci vediamo all’apertura ufficiale".

Andrea Capitani