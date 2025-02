Regalati sette televisori all’ospedale S.Andrea

MASSA MARITTIMASette televisori sono stati regalati dal Rotary all’ospedale di Massa Marittima. Gli apparecchi saranno montati nelle sale di degenza del reparto di Chirurgia Generale. Presenti alla consegna il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro, Simone Cecconi responsabile chirurgia Generale, Stefania Romualdi responsabile Infermieristico, il sindaco Irene Marconi con. Il progetto in realtà ha una portata più ampia e superiore perché va collocato nella categoria delle azioni correttive con il preciso obiettivo di restituire input sensoriali al soggetto, sottratti giocoforza, in seguito al ricovero ed al restringimento in struttura ospedaliera. Il presidente del Rotary Club Massa Marittima confida che il progetto "possa migliorare il benessere dei pazienti ricoverati e di eventuali accompagnatori alleggerendo a più persone la permanenza in ambiente ospedaliero. Il progetto per la sua realizzazione ha previsto contatti e accordi realizzativi con l’ente locale e le dirigenze medico-amministrative della locale Asl".