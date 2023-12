"Regalate un corso di formazione"

"A Natale regala, o regalati, un corso di formazione". E’ questa la proposta che arriva da Confcommercio Grosseto. "Abbiamo in calendario svariati e numerosi corsi di formazione che inizieranno a Grosseto con l’anno nuovo – spiega Alessandra Merli, presidente dell’Agenzia formativa dell’associazione –. Nella scelta è fondamentale tenere conto delle passioni e degli interessi della persona alla quale si vuole regalare il percorso formativo e valutare il tempo che ha a disposizione. Dal corso di Oreficeria a quello per Stilista prototipista di moda, fino al corso di Social media Marketing, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Sottolineiamo i corsi dedicati al mondo del food, ambito amatissimo da un vasto pubblico che spazia dai giovanissimi ai meno giovani, che intendano acquisire competenze per farne un lavoro o anche solo per la propria quotidianità. Parliamo ad esempio del corso Barman, del corso per Pasticcere e del corso per Pizzaiolo. La maggior parte dei nostri corsi professionalizzanti rilascia un titolo riconosciuto dalla Regione Toscana e quindi spendibile nel proprio curriculum vitae. A breve inizierà anche il corso per Aiuto cuoco e i docenti saranno due professionisti molto conosciuti e stimati del settore food & beverage del territorio: Emiliano Scorza e Giulia Pacini.

Le lezioni inizieranno l’11 gennaio e proseguiranno fino al 9 febbraio per un totale di 30 ore, con orario 14-17.

Le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori dettagli è possibile contattare la Confcommercio Grosseto al numero 0564 470111, oppure recarsi nella segreteria dell’Agenzia formativa in via Tevere 17.