Recupero delle mura Nuovo incontro

Prosegue l’azione del Comitato per il recupero delle mura e del bastione Santa Barbara di Porto Ercole. Il gruppo, guidato dal presidente Lorenzo Fusini, storico e scrittore portoercolese assieme a Enrico Bistazzoni, si è attivato per sensibilizzare sulla necessità di un recupero per la fortificazione del paese vecchio. Per domani è previsto un nuovo incontro dalle 11 alle 12,30 nella sala Franchino della parrocchia di Porto Ercole, dove sono attesi i cittadini per iscriversi e partecipare al comitato. Nei giorni scorsi invece si è tenuto, nella sede dell’associazione il Girotondo, l’incontro con le associazioni del paese. Ne erano presenti sette: A.i.p.e., Comitato regata remiera, Diportisti, Girotondo, Orto botanico, Proloco e Progetto Porto Ercole. I fondatori del comitato hanno illustrato lo scopo e l’obiettivo che hanno portato alla decisione di procedere alla sua costituzione. Sono seguite una serie di domande e richieste di chiarimenti, che hanno contribuito a ben delineare aspetti che avevano bisogno di approfondimenti.