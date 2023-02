Recuperati 30 chilometri di sentieri

Stanno ripulendo la zona con grande impegno e rivedono così la luce passaggi, scorci e sentieri che sembravano ormai dimenticati, ma da cui si gode un panorama stupendo. Parliamo di ben trenta chilometri di stradelli e sentieri appunto, che si trovano nell’area del Pelagone, e che gli attivissimi soci dell’Associazione 2Ruote di Gavorrano, si sono incaricati di portare a nuova vita. Un’operazione che permetterà di godere di questi sentieri a chi ama la bici, in particolar modo la mountain bike, ma anche a chi vuol fare una bella camminata nel bosco.

E’ Giorgio Melillo, presidente dell’Associazione 2Ruote, che parla di questo impegno che si sono assunti i soci, un compito peraltro previsto dallo statuto societario stesso, che contempla la valorizzazione del territorio con attività come quella che stanno svolgendo nella zona del Pelagone.

"In questi sei anni dalla fondazione della nostra associazione – ricorda Giorgio Melillo – abbiamo realizzato una rete sentieristica dettagliata, mappata e digitalizzata con una banca dati a disposizione di tutti gli appassionati. Siamo parte di un progetto con i Comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica e Castiglione della Pescaia, che prevede un protocollo per una intera sentieristica per una arco di tempo di tre anni e abbiamo dato la nostra disponibilità per un tavolo tecnico. Fra le nostre iniziative in programma – prosegue il presidente dell’Associazione 2Ruote, il 24 marzo, con l’arrivo della Tirreno-Adriatica organizzeremo un pomeriggio insieme agli assessori di riferimento, durante il quale illustreremo questo progetto. E a proposito dei trenta chilometri di sentieri, erano gli antichi sentieri dei cacciatori – ha proseguito il presidente – li ripuliremo da quanto di sporco verrà ritrovato per regalare, ovviamente sarà a disposizione pure dei clienti del Resort Pelagone, la disponibilità di percorsi spettacolari con vista sul Golfo di Follonica".

"Con la direzione del Pelagone – conclude Melillo – abbiamo raggiunto un accordo per avere in comodato d’uso l’area interessata. Oltre ai sentieri, quasi completamente finita l’operazione di pulizia, lavoreremo in zona lago dove esiste un vecchio box usato in passato per tiro al piattello. Quello diventerà il Capanno Bike e sarà a disposizione di chi vorrà impegnarsi sul sentieri e lì troverà materiali per eventuali riparazioni alla bike, nonché le mappe con i tracciati."

Roberto Pieralli