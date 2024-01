"Recruiting day Gavorrano" per azienda turistica

Il Centro per l’Impiego di Follonica organizza una giornata di colloqui per importante azienda nell’area di Gavorrano: il contratto offerto è un tempo determinato da maggio a settembre 2024. Ecco le figure ricercate e i codici per candidarsi sul Portale Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml GR-211110 - cameriere/i di sala GR-211112 - commis ai piani GR-211113 - cuoca/o GR-21111 - aiuto cuoco/a GR-211119 - lavapiatti GR-211191- addetto/a alla reception GR-211195 - manutentore GR-211204 - bagnino/a GR-211208 – idraulico GR-211211 - elettricista. E’ possibile inviare il curriculum alla mail [email protected] Oggetto "Recruiting day Gavorrano" entro il 13 febbraio. I candidati saranno convocati dal Centro per l’Impiego per stabilire giorno e orario del colloquio. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0551/9985082.