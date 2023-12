"Reati in diminuzione". Il questore ripercorre l’anno che si chiude: "In calo furti e rapine"

I reati in Maremma? Sono in calo. Lo ha detto il questore di Grosseto, Antonio Mannoni, nella consueta giornata dedicata al resoconto annuale delle operazioni della Questura nel 2023. Un dato che fa ben sperare, soprattutto dopo la classifica redatta qualche giorno fa dal Sole 24 Ore, che aveva spedito la provincia di Grosseto diciassette posizioni più in basso. E’ stato dunque un anno molto impegnativo per tutti gli uomini della Questura grossetana e per le sue specialità. Il questore Mannoni ha firmato quest’anno 2.475 ordinanze, disponendo ben 258 servizi di ordine pubblico. Si pensi alle grandi manifestazioni di piazza a Grosseto (durante l’estate con i vari concerti, ma anche l’Open day del Quarto Stormo all’aeroporto Baccarini) ma anche a Follonica. Per quanto riguarda il controllo del territorio sono state disposte ben 5.318 pattuglie, a cui si aggiungono 347 "straordinarie" per un totale di 5.665 auto che hanno perlustrato le strade della Maremma in lungo e in largo. I posti di controllo sono stati 4.047, con 58.719 persone identificate, 24.178 veicoli al setaccio. Trentuno i "controlli straordinari" del territorio, quelli ad "Alto Impatto". Numeri importanti anche quelli che hanno riguardato la Polizia Amministrativa: 103 i locali controllati, 22 contravvenzioni elevate e ben 9.930 passaporti rilasciati. La Questura ha anche rilasciato 2.254 licenze per detenzione di armi. Lavoro ingente anche per la divisione "Anticrimine": 71 i fogli di via obbligatori firmati dal questore , 6 Daspo, 16 Dacur e 19 avvisi orali. L’ufficio "Immigrazione" ha rilasciato invece ben 10.208 permessi di soggiorno, tra rinnovi e rilasci , la Polizia di Frontiera ha invece controllato 2.717 persone, 99 espulsioni e 430 voli controllati all’aeroporto Baccarini. Interessanti anche i dati per la Polizia Giudiziaria: nel 2023 ci sono state 347 denunce e 31 arresti in flagranza. Sono 89 invece i denunciati dalla Postale, mentre la "Polfer" registra 12.947 persone denunciate, 148 treni scortati e 270 pattuglie che hanno stazionato lungo la linea ferroviaria. Infine la Polizia Stradale: la sezione specifica (che quest’anno compie settant’anni di attività) che lavora sulle grandi direttrici ha utilizzato 2.359 pattuglie, ha identificato 11.041 persone e ha controllato 9.136 veicoli.

"I dati statistici devo essere letti in maniera diversa invece che in maniera superficiale – ha detto Antonio Mannoni –. Questi dati fotografano in maniera esatta quale è la situazione attuale nella nostra provincia. Dobbiamo anche considerare che in Maremma non esiste criminalità organizzata e i furti, così come gli altri reati, sono in calo. Dobbiamo lavorare affinché la percezione dei cittadini sia diversa: noi siamo qui ogni giorno per il bene dei cittadini e loro devono sentirsi sicuri perché ci siamo noi a coprirgli le spalle" Mannoni ha voluto elogiare anche tutto il lavoro della Questura che viene fatto negli uffici. "Abbiamo dovuto gestire la questione passaporti nel post-Covid che non è stata facile – ha aggiunto –. Le richieste sono triplicate nel giro di breve tempo, sia per il Covid che per la Brexit. Grazie ad alcuni Open Day siamo riusciti a completare un servizio per i cittadini che all’inizio sembrava pura utopia".

Poi aggiunge: "Quest’anno abbiamo dovuto far fronte ad un solo omicidio, quello di Istia d’Ombrone, ma l’allarme sicurezza rimane alto. Le rapine sono state 46, a fronte delle 62 dell’anno precedente. I furti nel capoluogo sono scesi a 147 rispetto ai 197 dello stesso periodo dell’anno scorso. Diminuiti anche i reati contro la persone". Infine le truffe. "Il numero rimane invariato – chiude Mannoni – e la guardia rimane molto alta".