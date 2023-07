"Reati in calo del 20%" Varato il piano estivo "In arrivo 40 rinforzi"

Prevenzione reati (in particolare, rapine, furti in abitazione e in esercizi commerciali); contrasto allo spaccio di droga, abuso di alcolici e somministrazione di alcolici a minori; vigilanza sui luoghi di intrattenimento serale per prevenire forme di degenerazione della movida (violenze, risse); attività mirate a intervenire nei confronti di persone socialmente pericolose e, in caso di stranieri irregolari, attivazione di procedure di espulsione e rimpatrio; contrasto alla vendita di merce contraffatta. Questi gli obiettivi sui cui si concentrerà nelle prossime settimane l’attività delle forze dell’ordine per mantenere alta la qualità della vita in Maremma. Questo è quanto concordato in una serie di incontri del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocati dal Prefetto Paola Berardino. Nel corso delle riunioni è stata svolta una valutazione complessiva sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, attualmente caratterizzato, nel primo semestre 2023, da un decremento degli indici di delittuosità rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. In Provincia, infatti, i delitti hanno fatto registrare un decremento del 20%. In particolare, calano furti, rapine, danneggiamenti, lesioni e spaccio di stupefacenti. Analogo andamento anche nei comune di Grosseto (- 21%); Castiglione della Pescaia (- 20%) e Follonica (- 9 %). "Ascolto – ha detto il Prefetto Paola Berardino – le istanze che provengono da sindaci, associazioni di categoria e cittadini. La sicurezza merita una costante e crescente attenzione, sia per confermare e sostenere l’attuale tendenza alla diminuzione dei reati, sia per aumentare ancor di più la percezione della sicurezza anche attraverso iniziative volte a migliorare la vivibilità di taluni luoghi e, di conseguenza, venire incontro alle esigenze di residenti e turisti". Complessivamente saranno 40 le unità di rinforzo estive messe a disposizione della Polizia, Carabinieri e Finanza. Per garantire la più ampia sicurezza in mare, nei mesi di luglio e agosto, la Guardia di finanza ha pianificato un rischieramento delle proprie unità navali mettendo a disposizione del territorio un Guardacoste con equipaggio di 12 militari e una vedetta con equipaggio di 4 militari, che pattuglieranno Punta Ala, Scarlino, Cala Galera, Isola del Giglio, Marina di Grosseto, Castiglione, Argentario e isole.