Rc raccoglie firme per 3 proposte di legge

Anche il circolo di Rifondazione Comunista di Santa Fiora e dell’Amiata grossetana è impegnato nella raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare su argomenti importanti per la difesa della dignità dei lavoratori e dei servizi locali. L’iniziativa è condivisa con Unione Popolare. "La prima proposta di legge riguarda "l’istituzione del salario minimo" fissandolo per legge a 10 euro l’ora – spiega il segretario locale Dario Russo -. La seconda proposta ha come titolo "Riprendiamoci il Comune" con lo scopo di migliorare la gestione della finanza locale". La terza proposta di legge di iniziativa popolare ha lo scopo di fissare "Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti". Rifondazione Comunista dell’Amiata, anche a nome di tutti i gruppi di sostegno a questo progetto, invita i cittadini a sottoscrivere queste proposte di legge nei Comuni.