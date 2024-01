Razzia di lentisco nei boschi. Rubano le piante per "Sanremo". Arrestati quattro uomini

Si erano ben nascosti nella boscaglia nella zona di Sticciano Scalo con un furgone giallo. Che da qualche giorno aveva insospettito i Carabinieri Forestali della stazione di Roccastrada. Quel veicolo, mai visto in zona prima di allora, faceva infatti strani giri nella strade come se stesse controllando qualcosa di particolare. Quando i militari lo hanno visto anche qualche giorno fa, hanno deciso di procedere al controllo. E non si sbagliavano: hanno scoperto infatti quattro uomini, tutti di origini tunisine, intenti a tagliare le piante di lentisco e a caricarle sul furgone. Piante che – hanno accertato i militari – sarebbero state portate in Liguria e rivendute per gli allestimenti del Festival di Sanremo. Nel furgone è stata trovata tutta l’attrezzatura per potare gli alberi e raccogliere i rami e le foglie che sarebbero stati poi utilizzati per creare i bellissimi allestimenti durante la kermesse canora. I quattro, tutti residenti nella provincia di Imperia, avevano tagliato i rami di lentisco, pianta cespugliosa che nasce prevalentemente nelle zone costiere e sotto la pineta, su un terreno di proprietà del Demanio. Rivenduto a chi si occupa degli allestimenti del Festival, avrebbe fruttato, secondo le stime dei Carabinieri Forestali di Paganico, circa 60mila euro. I quattro uomini, di 31, 34, 35 e 54 anni sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in flagranza. Ieri si sono presentati in tribunale a Grosseto di fronte alla giudice Agnieszka Karpinska per la convalida dell’arresto. L’arresto è stato convalidato: ai quattro è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto da attuare subito.