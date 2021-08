Valentano, 18 agosto 2021 - Va avanti da ormai cinque giorni il rave party nelle campagne di Valentano, nel viterbese, al confine tra Toscana e Lazio. Un raduno illegale, organizato suio social, che è iniziato nella notte tra il 13 e il 14 agosto, richiamando circa 10 mila persone da tutta Europa, tra alcool, droga e musica altissima, in barba a qualsiasi norma sulla sicurezza e del rispetto delle restizioni imposte dalla pandemia. Mentre arriva la notizia di una seconda morte, questa volta per overdose, anche se sarà l'esame del medico legale a stabilire le cause e l'identità della persona, la Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al decesso del ragazzo di 25 anni avvenuta nei giorni scorsi. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore Paolo Auriemma, si procede per morte come conseguenza di altro reato. Il corpo del giovane è stato trovato nelle acque del Mezzano, dove il ragazzo era stato visto immergersi. I magistrati sono in attesa dei risultati dell'autopsia disposta per accertare le cause del decesso.

Le richieste di intervento

Ieri, 17 agosto, i sindaci e le giunte di Manciano, Pitigliano e Sorano, in provincia di Grosseto, avevano denunciato pubblicamente l’irregolare raduno, definito "un attacco frontale ai territori e alla popolazione dei comuni limitrofi”. Il rave sta minacciando, secondo gli amministratori toscani, "le attività economiche, in piena stagione turistica, e la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche dal punto di vista sanitario". Per questo motivo hanno richiesto un intervento deciso delle Prefetture, a partire da quella di Grosseto, a cui fanno riferimento. Il raduno infatti, pur trovandosi in territorio laziale, si sta allargando verso i territori del sud della Toscana.

"Chi oggi grida allo scandalo e sollecita interventi coatti" sul rave party del viterbese "sappia che sta insistendo su una soluzione dove la possibilità di avere feriti gravi o eventi letali è una concreta probabilità. Per questo, il nostro giudizio sull'operato del questore è assolutamente positivo e gli rivolgiamo la nostra solidarietà e vicinanza". Così il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Girolamo Lacquaniti. "Siamo consapevoli - spiega Lacquaniti - che le immagini di Viterbo appaiono uno schiaffo alla situazione che viviamo tutti, ma, sotto il profilo tecnico operativo è giusto sottolineare che altre soluzioni contengono concreti rischi di danni molto peggiori".

Inoltre, aggiunge, "l'azione di persuasione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ha portato, ad oggi, all'allontanamento dall'area di circa 1.500 soggetti". "Il terreno privato (non pubblico) oltre ad essere particolarmente vasto - sottolinea il portavoce dell'Anfp - è stato occupato da decine di tir e vede la presenza di migliaia di persone. In più è presente vegetazione secca, facilmente infiammabile. In uno scenario di questo tipo l'intervento prevederebbe un uso della forza che dovrebbe tenere conto dei rischi connessi al movimento di mezzi pesanti tra la folla. In più l'uso dei lacrimogeni rischia d'innescare incendi con esiti drammatici".

La situazione a Valentano

Dalla notte scorsa, stando ad alcune fonti, alcune centinaia di persone hanno lasciato il luogo della festa, a bordo di automobili che sono state tutte controllate dagli agenti che stanno presidiando il perimetro. La Guardia di Finanza sta presidiando l'ingresso principale e un elicottero sorveglia l'area dall'alto. Inoltre questa mattina si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Viterbo.

La situazione nelle campagne viterbesi al momento appare tranquilla e nelle ultime ore non si sono registrati disordini. Intanto la musica, altissima, non accenna a fermarsi, e gli impianti stereo continuano a funzionare in piena attività. I contatti tra la Questura di Viterbo e gli organizzatori del rave party di Valentano sono costanti. "Il rave, nell'intenzione dei partecipanti, sarebbe dovuto finire lunedì prossimo, ma non li faremo arrivare a quella data. Già da ieri è cominciato il deflusso e diverse persone se ne stanno andando oggi" dicono fonti della Questura di Viterbo.