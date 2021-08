Manciano (Gerosseto), 20 agosto 2021 - «C'è preoccupazione per un possibile aumento dei contagi Covid. Al rave non c'erano controlli e dopo i partecipanti si sono mossi anche all'interno di strutture commerciali del nostro territorio ma è difficile fare una ricerca sui contatti avuti dal momento che per la maggior parte non sono state prese le generalità».

A dirlo è Valeria Bruni, assessora comunale al turismo di Manciano (Grosseto) in Toscana dove i reduci hanno sfollato quando la festa abusiva nel Viterbese è stata interrotta. In parte si sono accampati alle Cascatelle termali di Saturnia, altri sul fiume Fiora. «Ora - aggiunge - la situazione è tranquilla».