Monte Amiata (Grosseto), 20 agosto 2021 - Arrestati due giovani, residenti a Milano, per oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: sono un uomo e una donna, erano di rientro dal rave di Valentano (Viterbo) e si erano fermati da alcuni parenti che abitano nella zona dell'Amiata, in provincia di Grosseto.

L'intervento dei militari, reso noto oggi dal comando provinciale ma risalente a due giorni fa, è scaturito dal fatto che la ragazza era in stato di agitazione, dovuto probabilmente ad alcol o droghe. Nonostante i tentativi dei militari di calmare gli animi, i due hanno inveito contro di loro, aggredendoli anche fisicamente. Due carabinieri hanno infatti riportato lesioni per 10 e 15 giorni. Gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati messi agli arresti domiciliari presso la loro residenza in Lombardia.

