Chiusi (Siena), 20 agosto 2021 - Trasportava sette etti di droghe (fra cocaina, marijuana e hashish) quando la polizia lo ha controllato e poi arrestato al casello di Chiusi, poi ha confessato agli agenti che stava portando lo stupefacente proprio al rave party che si stava ancora svolgendo nel Viterbese. Così la vicenda - che risale al 18 agosto ma che è resa nota oggi dalla questura di Arezzo - di un albanese di 33 anni, residente a Novara. Quando vide la polizia ebbe un atteggiamento elusivo che insospettì gli agenti. La droga era dentro il cofano motore e sotto il parabrezza. Prima di essere portato in carcere rivelò lo scopo del suo viaggio.

I ricoveri

"Ci sono stati alcuni ricoveri per sostanze alcoliche. Alcuni sono andati in coma etilico. Sono andati alcuni in ospedali della Toscana, oltre che del Lazio. Il quadro al momento è tornato alla normalita'". Cosi' l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, nel corso di un'intervista a Radio 24. "Se si radunano oltre 10 mila persone in tempo di pandemia è un fatto assolutamente anomalo - aggiunge l'assessore - Non si capisce come da un lato si impedisce il lato regolare di discoteche e musica e dall'altro si possano consentire 5 giorni di un'aggregazione così importante. Questo è un quadro che non deve più ripetersi".

© Riproduzione riservata