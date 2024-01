Rassegna "La Voce di ogni strumento": "Gli anni Verdi" nel Circolo ufficiali

La rassegna "La voce di ogni strumento" di Agimus torna oggi con l’evento al Circolo ufficiali del 4° Stormo di Marina di Grosseto con "Gli anni Verdi": un concerto-spettacolo ideato e interpretato dall’attore Alessandro Riccio (nella foto) e l’ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana, con musiche di Giuseppe Verdi arrangiate da Francesco Oliveto.

Alle 18.30 sarà servito un aperitivo di benvenuto in collaborazione con il caseificio "Il Fiorino", Corsini biscotti, Frantoio Franci e la cantina "I vini di Maremma", mentre alle 19 inizierà il concerto.

"Gli anni Verdi" vede la rappresentazione di un Giuseppe Verdi ultraottantenne ormai privo della vena creativa, ridotto a scrivere composizioni bizzarre, per la disperazione dei musicisti al suo servizio. A metterlo in scena è Alessandro Riccio con i musicisti dell’Orchestra della Toscana, in uno spettacolo coinvolgente che fa rivivere con leggerezza la figura del celebre compositore.

L’evento è proposto da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, il patrocinio del ministero della Difesa e delle istituzioni locali (il Comune di Grosseto, la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana), la sinergia con le Forze dell’ordine e le caserme militari di stanza in città e in provincia, la collaborazione con tante associazioni, nazionali e locali, il sostegno dei main sponsor Castagneto Banca 1910 e il contributo dei negozi Conad di Grosseto. Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà donato per finalità benefiche.

I biglietti sono in vendita online su Ticketgate e oggi nella sede del Circolo ufficiali. Per informazioni 339 - 7960148.