Raptus guidato dalla follia con l’ossessione di Satana

Fin dall’inizio, quel racconto che fece al padre al telefono, sembrò surreale. Benedetta Marzocchi chiamò il padre di prima mattina, il notaio Alessandro Marzocchi, 81 anni, dicendogli che nella villa erano entrati due uomini incappucciati, che avevano aggredito sia lei sia l’anziana madre. Un racconto che non ha mai convinto il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna. Dopo il primo interrogatorio fatto all’ospedale di Grosseto nel reparto di psichiatria, dove la donna fu portata in stato di choc (ci rimase per ben due settimane) era già chiaro che quella tesi non reggeva. La madre, Giuseppina De Francesco, insegnante in pensione, era morta dopo essere stata massacrata di botte. La figlia fu trovata dai soccorritori con graffi alle braccia e alle gambe, che alla fine l’hanno incastrata. Nonostante che fin dall’inizio la donna abbia provato a sviare le indagini (sostenendo la tesi dei due uomini incappucciati), le indagini dei carabinieri coordinate dal Pm Melchionna, hanno subito preso la direzione di un raptus, guidato dalla follia della donna, che da tempo combatteva le sue paure interne e le sue fobie contro il satanismo. Benedetta Marzocchi infatti, non era nuova a atti del genere: qualche anno fa entrò nella chiesa di Istia d’Ombrone, la frazione dove abitava nella villa "I Renai" insieme al padre, alla madre e al fratello, e la distrusse. La donna prese di mira quel posto sacro inneggiando a Satana, spaccando sedie, panche e arredi. Spogliandosi completamente nuda. Ci vollero più di due ore per farla tornare indietro da quella follia. Intervennero i carabinieri che riuscirono a fermarla e portarla in ospedale. La chiesa, dopo quell’episodio, fu riconsacrata.